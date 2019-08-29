2019-08-29T12:15:05+03:00
Общество

Из-за ремонта водопровода в Ижевске закроют проезжую часть

Проезжую часть закроют до 18:00
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске закрыли проезжую часть на одном из участков из-за работ по замене водопровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- По адресу улица Азина, 253, проехать нельзя будет на участке по улице Парашютная от улицы Азина до пер. Азина 29.08.2019 г. с 9:30 до 18:00, - сообщает пресс-служба.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Ижевске произошло ДТП с участие маршрутки. Есть пострадавшие.

- Новый этап в развитии остановок в Ижевске! На Центральной площади стали устанавливать новый «умный» комплекс. Как думаете, долго продержится?

- Ижевчане смогут первыми увидеть трейлер фильма о Михаиле Калашникове.

- Вот это да! Именем уроженца Удмуртии назвали судно во Владивостоке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Удмуртии встретился с чемпионкой мира Алиной Загитовой в Москве
Уроженца Волгограда разыскивают в Ижевске
Директор УК в Ижевске присваивал деньги жителей, которые платили за коммуналку
Четыре школы и 19 детских садов в Ижевске не откроют к 1 сентября
Пассажирка маршрутки пострадала в ДТП в Ижевске
На Центральной площади в Ижевске начали монтировать «умную» остановку
Спустя две недели: в подземном переходе у УдГУ в Ижевске появилось освещение
Трейлер фильма о конструкторе Михаиле Калашникове покажут в Ижевске
Именем уроженца Удмуртии назвали судно во Владивостоке
Семья с одиннадцатью детьми из Ижевска может стать «Успешной семье Приволжья»
Разметку у школ Ижевска будет наносить подрядчик, который ранее не справился с этой работой
Проверка слуха: дорожные камеры в Ижевске специально добавляют показатели скорости?
Жительница Ижевска попала в армию на «Адской кухне»
Могут ли ученикам в Ижевске запретить пользоваться мобильными телефонами
Подросткам, которые спасли из огня бабушку в Удмуртии, могут вручить награду
На улице Выставочной в Ижевске произошло ДТП с автобусом
«Ростелеком» поддержал чемпионат России по шахматам в Удмуртии
Памятник Михаилу Калашникову в Ижевске откроют 30 августа
Ижевчанина обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки
На улице Баранова в Ижевске начались ремонтные работы
Сотрудники медицинского центра в Удмуртии обманули жителей на 600 тысяч рублей
Благоустройство сквера Оружейника Драгунова в Ижевске закончится в середине сентября
Из-за ремонта изменится расписание пригородных поездов в Удмуртии
Креативный директор ХК «Ижсталь»: «Назначение было резким и неожиданным»
В России - похолодание до минус трех, а в Ижевске – дожди
Почему убийце и растлителю девочек из Удмуртии сократили срок?