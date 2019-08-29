Из-за ремонта водопровода в Ижевске закроют проезжую часть
В Ижевске закрыли проезжую часть на одном из участков из-за работ по замене водопровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- По адресу улица Азина, 253, проехать нельзя будет на участке по улице Парашютная от улицы Азина до пер. Азина 29.08.2019 г. с 9:30 до 18:00, - сообщает пресс-служба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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