Очевидцы: человека разорвало в результате ДТП в Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-08T11:11:08+03:00

Это случилось на Можгинском тракте

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Очевидцы сообщают, что около развилки «Пермь - Ижевск» в сторону Можги фура сбила человека.

-Фура сбила человека, протащила метров 50-70. Даже непонятно, мужчина это или женщина. Просто ужас, разорвало человека, - пишут очевидцы.

Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU