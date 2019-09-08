Очевидцы: человека разорвало в результате ДТП в Удмуртии
Это случилось на Можгинском тракте
ДТП произошло на Можгинском трактеФото: Диля Ахмадишина
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Очевидцы сообщают, что около развилки «Пермь - Ижевск» в сторону Можги фура сбила человека.
-Фура сбила человека, протащила метров 50-70. Даже непонятно, мужчина это или женщина. Просто ужас, разорвало человека, - пишут очевидцы.
Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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