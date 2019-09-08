Очевидцы: на Якшур-бодьинском тракте в Удмуртии произошла авария

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-08T16:03:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Очевидцы сообщают, что 8 сентября на якшур-бодьинском тракте произошло ДТП. По сообщениям свидетелей, машину раздавило всмятку, погибли два человека. На месте работают сотрудники ДПС и скорой помощи.

Официальных комментариев по поводу происшествия пока нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="624" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/730836" frameborder="0"></iframe> ДТП у Якшур-Бодьинского тракта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Очевидцы: человека разорвало в результате ДТП в Удмуртии

Стадион у школы №74 открыли в Ижевске

Януш Леон Вишневский посетил музей-усадьбу им. П. И. Чайковского в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU