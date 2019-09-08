2019-09-08T16:03:25+03:00
Происшествия

Очевидцы: на Якшур-бодьинском тракте в Удмуртии произошла авария

Машину раздавило всмятку
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: Джамшед БобохоновФото: Джамшед Бобохонов
Изменить размер текста:

Очевидцы сообщают, что 8 сентября на якшур-бодьинском тракте произошло ДТП. По сообщениям свидетелей, машину раздавило всмятку, погибли два человека. На месте работают сотрудники ДПС и скорой помощи.

Официальных комментариев по поводу происшествия пока нет.

ДТП у Якшур-Бодьинского тракта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Очевидцы: человека разорвало в результате ДТП в Удмуртии

Стадион у школы №74 открыли в Ижевске

Януш Леон Вишневский посетил музей-усадьбу им. П. И. Чайковского в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ижевчане испекли торт для писателя Януша Леона Вишневского
Стадион у школы №74 открыли в Ижевске
Уроженка Ижевска прошла кастинг в шоу «Танцы»
Памятник Галине Кулаковой открыли в Удмуртии
Очевидцы: человека разорвало в результате ДТП в Удмуртии
Пять самых ярких фото с форума владельцев мотоцикла «Иж» в Ижевске
Загитова откатала чисто, Туктамышевой не удался новый каскад: как прошли контрольные прокаты для фигуристок из Удмуртии
Писатель Януш Леон Вишнесвкий посетил музей-усадьбу П. И. Чайковского в Удмуртии
Пьяный автомобилист насмерть сбил велосипедиста в Ижевске
Суд вынес приговор многодетной женщине из Ижевска, которая устроила ДТП
10 тысяч и лечение у психиатра: житель Удмуртии поплатился за ложное сообщение о бомбе
До 1 октября облагородят сквер около Центральной мечети в Ижевске
«Родная однерка»: Жители Ижевска оказались довольны общественным транспортом
Музей Ижевска посетил священник из США
Глава Удмуртии встретился с ребятами, которые спасли бабушку из пожара
Возвращение блудного павлина: в зоопарк Ижевска вернули сбежавшую птицу
9 фото зловещего тумана в Ижевске
Ремонт улицы Кирова продолжается в Ижевске
Есть вопрос: где поставить бесплатную прививку против гриппа в Ижевске?
Почти 200 000 рублей похитили у жительницы Удмуртии под предлогом выплаты компенсации за купленные БАДы
У дома на улице Петрова, 49 в Ижевске начали укреплять берег речки Чемошурка
Участница «Адской кухни» из Ижевска оказалась в бассейне со змеями
Коллектив цирка в Ижевске и труппа артистов объединились, чтобы подарить детям сказку