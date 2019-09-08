Очевидцы: на Якшур-бодьинском тракте в Удмуртии произошла авария
Машину раздавило всмятку
Фото: Джамшед Бобохонов
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Очевидцы сообщают, что 8 сентября на якшур-бодьинском тракте произошло ДТП. По сообщениям свидетелей, машину раздавило всмятку, погибли два человека. На месте работают сотрудники ДПС и скорой помощи.
Официальных комментариев по поводу происшествия пока нет.
ДТП у Якшур-Бодьинского тракта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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