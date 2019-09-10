СЕГОДНЯ 06:35 2019-09-10T06:35:28+03:00

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Сквер имени М.Т. Калашникова откроют в Ижевске 20 сентября на ул. Студенческая в рамках празднования Дня оружейника. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отметим, что сквер благоустроен по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Территория будет вымощена брусчаткой, засеяна газонной травой, обновится наружное освещение. В сквере предусмотрены скамейки с зарядками для телефонов и раздающие вай-фай. Общая стоимость работ превышает 45 млн рублей, а площадь застраиваемой площадки – 25 тысяч квадратных метров.

Кстати в этом сквере должны высадить 600 луковиц тюльпанов. Такой своеобразный подарок городу сделают туристы из Голландии.

Напомним, что 30 августа, в этом сквере открыли и памятник великому оружейнику. Скульптура Михаила Тимофеевича стоит в полный рост на облицованном мрамором постаменте.

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ИСТОЧНИК KP.RU