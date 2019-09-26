2019-09-26T13:27:15+03:00
Происшествия

Водитель «легковушки» в Удмуртии сбил лося

ДТП произошло 25 сентября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии 25 сентября на 12 километре автодороги «Воткинск-Шаркан» Воткинского района произошло ДТП с участием лося. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 57-летний водитель машины «Опель» сбил лося, перебегавшего дорогу и врезался в дерево. От столкновения животного откинуло на машину «Лада Гранта» под управлением 31-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель машины «Опель» получил травмы, его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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