Елизавета Туктамышева выиграла на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-26T14:01:27+03:00

На соревнованиях она представила первоначальный вариант программы

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В Санкт-Петербурге в рамках Кубка города завершились прокаты короткой программы у женщин. По итогам лидирует Елизавета Туктамышева: она набрала 80,60 балла.

Фигуристка представила на соревнованиях программу в первоначальном варианте под композицию «Drumming Song» британской группы Florence and the Machine. Во время проката Туктамышева исполнила тройной аксель, каскад из тройных флипа и тулупа и тройной лутц.

27 сентября спортсменки будут соревноваться в произвольных программах.

Напомним, Елизавета Туктамышева уступила золото на турнире Lombardia Trophy. Почему Лиза не смогла взять первое место?

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Елизавета Туктамышева. 1 Этап Кубка Санкт-Петербурга 26.09.2019 Короткая программа.

ИСТОЧНИК KP.RU