Елизавета Туктамышева выиграла на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге в рамках Кубка города завершились прокаты короткой программы у женщин. По итогам лидирует Елизавета Туктамышева: она набрала 80,60 балла.
Фигуристка представила на соревнованиях программу в первоначальном варианте под композицию «Drumming Song» британской группы Florence and the Machine. Во время проката Туктамышева исполнила тройной аксель, каскад из тройных флипа и тулупа и тройной лутц.
27 сентября спортсменки будут соревноваться в произвольных программах.
Напомним, Елизавета Туктамышева уступила золото на турнире Lombardia Trophy. Почему Лиза не смогла взять первое место?
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Елизавета Туктамышева. 1 Этап Кубка Санкт-Петербурга 26.09.2019 Короткая программа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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