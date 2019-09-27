2019-09-27T16:10:27+03:00
Общество

Определилось название сквера на улице Оружейника Драгунова в Ижевске

Ранее проводилось голосование среди жителей города
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ника ЧураковаФото: Ника Чуракова
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В Ижевске определились с названием сквера на улице Оружейника Драгунова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- По итогам голосования на заседании комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановок было решено назвать территорию «Сквер Оружейника Драгунова», - сообщает пресс-служба.

Напомним, самая большая составляющая – оформление береговой части и амфитеатра, они уже почти готовы. Тем не менее еще идет санитарная очистка территории от кустарников. Подрядчик обещает полностью закончить к середине сентября все, что было в проекте. А к концу сентября установить тренажеры и после их установки состоится открытие сквера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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