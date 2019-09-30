1 октября местами по Удмуртии ожидается усиление ветра

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-30T12:48:30+03:00

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1 октября, во вторник, местами по Удмуртии ожидается усиление южного ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Населению рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Не оставлять открытыми окна и форточки , водителям соблюдать скоростной режим и не парковать машины под деревьями.

По данным сервиса Яндекс погода 1 октября, во вторник, температура днем +11…+12 градусов, ночью +9…+10 градусов. Весь день небольшой дождь.

Подробный прогноз погоды на неделю смотрите на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU