2019-09-30T14:25:57+03:00
Общество

Житель Удмуртии обморозил ноги на застрявшем подъемнике в Кабардино-Балкарии

Несколько человек провисели в воздухе около двух часов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Житель Удмуртии обморозил ноги на высоте 3100 метров, застряв на горе Чегет в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает телеканал «Вся Уфа».

Видео с места происшествия снял 71-летний житель Уфы.

- Висим на высоте 3100 метров, – комментирует на видео мужчина. Целый час висим, никто ничего не сообщает. Ветер поднялся, - говорит мужчина на видео.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на слова очевидца, одной женщине, которая так же застряла на подъемнике, стало плохо.

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По словам очевидцев, житель Удмуртии обморозил ноги, провисев на высоте 3100 метров около двух часов .

ИСТОЧНИК KP.RU

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