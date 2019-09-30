Участок улицы Берша закроют в Ижевске до 1 ноября
В Ижевске с 1 октября до 1 ноября закроют движение на участке улицы Берша. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- На участке улицы Берша от улицы Автозаводская до улицы Сабурова будут вестись работы по реконструкции дороги. Там проложат сеть ливневой канализации, а также проведут работы по уширению дороги, - сообщает пресс-служба.
Водителей просят выбирать пути объезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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