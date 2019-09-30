2019-09-30T16:33:57+03:00
Общество

Участок улицы Берша закроют в Ижевске до 1 ноября

Ограничения вступят в силу 1 октября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Яндекс картыФото: Яндекс карты
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В Ижевске с 1 октября до 1 ноября закроют движение на участке улицы Берша. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На участке улицы Берша от улицы Автозаводская до улицы Сабурова будут вестись работы по реконструкции дороги. Там проложат сеть ливневой канализации, а также проведут работы по уширению дороги, - сообщает пресс-служба.

Водителей просят выбирать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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