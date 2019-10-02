В концерне «Калашников» назначили нового директора
Управляющим директором площадки АО «Концерн «Калашников» стал Алексей Тенсин. Об этом сообщает Калашников Медиа.
- Ранее Алексей занимал должность директора по качеству АО «Концерн «Калашников», - говорится в сообщении.
Новый управляющий директор приступил к выполнению обязанностей с 1 октября 2019 года.
Напомним, исполняющим обязанности гендиректора группы компании «Калашников» назначили Дмитрия Тарасова, ранее он был управляющим директором площадки АО «Концерн «Калашников» в Ижевске (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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