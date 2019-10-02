2019-10-02T14:30:19+03:00
Общество

В концерне «Калашников» назначили нового директора

Им стал Алексей Тенсин
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Калашников МедиаФото: Калашников Медиа
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Управляющим директором площадки АО «Концерн «Калашников» стал Алексей Тенсин. Об этом сообщает Калашников Медиа.

- Ранее Алексей занимал должность директора по качеству АО «Концерн «Калашников», - говорится в сообщении.

Новый управляющий директор приступил к выполнению обязанностей с 1 октября 2019 года.

Напомним, исполняющим обязанности гендиректора группы компании «Калашников» назначили Дмитрия Тарасова, ранее он был управляющим директором площадки АО «Концерн «Калашников» в Ижевске (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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