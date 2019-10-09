2019-10-09T07:03:13+03:00
Общество

В театре «Молодой человек» в Ижевске ремонтируют кровлю

Спектакли продолжат идти
Анастасия Захарова
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Фото: Олег БекмеметьевФото: Олег Бекмеметьев
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Проект «Большой ремонт» добрался и до театра «Молодой человек». Здесь, как и на других объектах, сделают крышу. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава города Олег Бекмеметьев.

-С удовольствием поздравил коллектив с премьерой спектакля «Огни», Евгения Вадимовича (руководителя театра - прим. ред.) - с юбилеем, и всех вместе - с началом ремонта кровли в здании театра. Проект #Большойремонт добрался и до «Молодого человека», - написал глава города.

Напомним, в рамках проекта «Большой ремонт» переделывают крыши в школах и детских садах Ижевска. Программа рассчитана на 2019-2020 годы. Однако из-за дождей сроки ремонта затянулись. В результате некоторые дети временно учатся в других школах. Два последних детских сада отремонтируют к 15 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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