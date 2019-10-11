2019-10-11T17:39:09+03:00
Общество

350 тысяч пассажиров воспользовались дачными маршрутами этим летом в Ижевске

Всего работало 15 пригородных маршрутов
Анастасия Захарова
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В городе работало 15 сезонных маршрутовВ городе работало 15 сезонных маршрутовФото: Архив КП
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Итоги дачного сезона подвели в ИПОПАТ. Пригородные автобусы работали с 1 мая по 1 октября.

За несколько месяцев 350 тысяч пассажиров совершили 750 тысяч поездок. Пенсионеры получили скидку в 50% и сэкономили в сумме более 13 млн рублей. 63% этих средств компенсировали из бюджета.

-ИПОПАТ добровольно сохраняет «социальную» цену билетов и льготы. Из-за формально коммерческого статуса дачных маршрутов предприятие несет дополнительное налоговое бремя. В результате все дачные маршруты ИПОПАТ отработали сезон с отрицательными показателями рентабельности, - сообщает ИПОПАТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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