Подземные переходы в Ижевске отремонтируют до конца 2020 года
Все подземные пешеходные переходы должны быть отремонтированы до 2020 года. Такая задача была озвучена на пресс-конференции главы Ижевска 17 октября, в четверг.
- Будем искать инструменты инвестиционного характера, если ресурс не найдется, будем рассчитывать на дополнительные доходы городского бюджета, - рассказал глава столицы Удмуртии.
Напомним, в ходе переговоров с потенциальным концессионером власти не смогли договориться.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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