Подземные переходы в Ижевске отремонтируют до конца 2020 года

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-17T16:31:51+03:00

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Все подземные пешеходные переходы должны быть отремонтированы до 2020 года. Такая задача была озвучена на пресс-конференции главы Ижевска 17 октября, в четверг.

- Будем искать инструменты инвестиционного характера, если ресурс не найдется, будем рассчитывать на дополнительные доходы городского бюджета, - рассказал глава столицы Удмуртии.

Напомним, в ходе переговоров с потенциальным концессионером власти не смогли договориться.

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ИСТОЧНИК KP.RU