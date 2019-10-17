Как выбрать откатные ворота в Ижевске

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-17T17:24:22+03:00

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17 октября, в четверг, в гостях у радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) начальник отдела продаж ЗАО «Ижторгметалл» Алёна Басова рассказала, как правильно выбрать откатные ворота.

Как выбрать надежные откатные ворота? 00:00 00:00

Что такое откатные ворота, какие критерии нужно учитывать при их покупке и чем откатные ворота отличаются от сдвижных.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU