Как выбрать откатные ворота в Ижевске
17 октября, в четверг, в гостях у радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) начальник отдела продаж ЗАО «Ижторгметалл» Алёна Басова рассказала, как правильно выбрать откатные ворота.
Как выбрать надежные откатные ворота?
Что такое откатные ворота, какие критерии нужно учитывать при их покупке и чем откатные ворота отличаются от сдвижных.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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