Прощание с Натальей Пугачевой состоялось в Удмуртии
В селе Бураново попрощались с солисткой знаменитого коллектива «Бурановские бабушки» Натальей Пугачевой. Ее отпели в храме Святой Троицы, на который собирали деньги артистки с помощью своих выступлений.
Проститься с певуньей пришли родственники, жители села, просто неравнодушные. Все желающие даже не поместились в маленьком здании храма. Всего, по словам корреспондента «Комсомолки», пришло около 100 человек. Церемония началась в 13:00. Служба продолжалась полтора часа, а затем гроб увезли на кладбище при селе. Там же похоронена родня Натальи Пугачевой.
- Я слышал, что счастливые люди уходят близко к своему дню рождения, - сказал на прощании министр культуры республики Владимир Соловьев. – Сейчас будем искать возможности, чтобы установить ей памятник и помочь семье.
О смерти солистки стало известно накануне. Артистка долго боролась с раком. Продюсер коллектива Ксения Рубцова предполагает, что причиной смерти Натальи Пугачевой стал рецидив.
Проститься с Натальей Пугачевой могли все неравнодушныеФото: Амир Закиров
Артистка долго боролась с ракомФото: Амир Закиров
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ИСТОЧНИК KP.RU
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