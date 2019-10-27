2019-10-27T15:34:48+03:00
Звезды

Прощание с Натальей Пугачевой состоялось в Удмуртии

Певунью отпели в храме, построенном на пожертвования
Ирина БУРЦЕВААнастасия Захарова
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Певунья не дожила несколько дней до своего 84-летияПевунья не дожила несколько дней до своего 84-летияФото: Амир Закиров
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В селе Бураново попрощались с солисткой знаменитого коллектива «Бурановские бабушки» Натальей Пугачевой. Ее отпели в храме Святой Троицы, на который собирали деньги артистки с помощью своих выступлений.

Проститься с певуньей пришли родственники, жители села, просто неравнодушные. Все желающие даже не поместились в маленьком здании храма. Всего, по словам корреспондента «Комсомолки», пришло около 100 человек. Церемония началась в 13:00. Служба продолжалась полтора часа, а затем гроб увезли на кладбище при селе. Там же похоронена родня Натальи Пугачевой.

- Я слышал, что счастливые люди уходят близко к своему дню рождения, - сказал на прощании министр культуры республики Владимир Соловьев. – Сейчас будем искать возможности, чтобы установить ей памятник и помочь семье.

О смерти солистки стало известно накануне. Артистка долго боролась с раком. Продюсер коллектива Ксения Рубцова предполагает, что причиной смерти Натальи Пугачевой стал рецидив.

Проститься с Натальей Пугачевой могли все неравнодушные Фото: Амир Закиров

Проститься с Натальей Пугачевой могли все неравнодушныеФото: Амир Закиров

Артистка долго боролась с раком Фото: Амир Закиров

Артистка долго боролась с ракомФото: Амир Закиров

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ИСТОЧНИК KP.RU

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