Прощание с Натальей Пугачевой состоялось в Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:34 2019-10-27T15:34:48+03:00

Певунья не дожила несколько дней до своего 84-летия Фото: Амир Закиров

Изменить размер текста: A A

В селе Бураново попрощались с солисткой знаменитого коллектива «Бурановские бабушки» Натальей Пугачевой. Ее отпели в храме Святой Троицы, на который собирали деньги артистки с помощью своих выступлений.

Проститься с певуньей пришли родственники, жители села, просто неравнодушные. Все желающие даже не поместились в маленьком здании храма. Всего, по словам корреспондента «Комсомолки», пришло около 100 человек. Церемония началась в 13:00. Служба продолжалась полтора часа, а затем гроб увезли на кладбище при селе. Там же похоронена родня Натальи Пугачевой.

- Я слышал, что счастливые люди уходят близко к своему дню рождения, - сказал на прощании министр культуры республики Владимир Соловьев. – Сейчас будем искать возможности, чтобы установить ей памятник и помочь семье.

О смерти солистки стало известно накануне. Артистка долго боролась с раком. Продюсер коллектива Ксения Рубцова предполагает, что причиной смерти Натальи Пугачевой стал рецидив.

Проститься с Натальей Пугачевой могли все неравнодушныеФото: Амир Закиров

Артистка долго боролась с ракомФото: Амир Закиров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

7 лет спустя: как живут бабушки из Бураново после «Евровидения»

«Бурановские бабушки»: «Да, мы устали. Но петь не перестанем никогда!»

Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев и Александр Бречалов: вся страна скорбит из-за смерти Натальи Пугачевой

ИСТОЧНИК KP.RU