Каток на аллее в парке Кирова вновь откроют в Ижевске

15 Нояб. 06:05 2019-11-15T06:32:38+03:00

Он будет длиннее, чем в прошлом году

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В парке Кирова в Ижевске в этом году снова откроют бесплатный каток на одной из аллей. Об этом сообщил директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин в Instagram.

-Обсудили планы по проекту бесплатного катка в парке Кирова с нашими партнерами. Обсудили технические моменты, учли недочеты прошлого года, сгенерировали новые идеи различных акций для горожан, - написал он.

Сергей Буторин сообщил, что каток будет длиннее, чем в прошлом году. Над катком снова повесят сетку «звездного неба», но она будет чуть выше, чем раньше. Рядом с аллеей появится сцена, а еще на катке появится место для фото. В некоторые дни будет работать фотограф. Как и в прошлом году, детская зона будет работать в начале катка.

Напомним, длинный бесплатный каток появился в Ижевске впервые в прошлом году. Его длина составила 330 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU