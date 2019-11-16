Бывшего начальника управления образования Ижевска оштрафовали

16 Нояб. 09:02 2019-11-16T09:02:12+03:00

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В Ижевске оштрафовали бывшего начальника Управления образования Администрации города. В 2018 году управление нарушило соглашение о предоставлении субсидии, заключенное с лингвистическим лицеем №22. По данному соглашению учреждению предоставляется субсидия на замену оконных блоков.

Управление перечислило деньги учреждению значительно позже установлено срока. Из-за этого образовалась кредиторская задолженность перед индивидуальным предпринимателем, который выполнил работу по замене окон. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Руководителя управления признали виновным по ч.1 ст.15.15.5 КоАП РФ (нарушение условий предоставления субсидий), уточняет ведомство. Штраф составил 10 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU