Бывшего начальника управления образования Ижевска оштрафовали
В Ижевске оштрафовали бывшего начальника Управления образования Администрации города. В 2018 году управление нарушило соглашение о предоставлении субсидии, заключенное с лингвистическим лицеем №22. По данному соглашению учреждению предоставляется субсидия на замену оконных блоков.
Управление перечислило деньги учреждению значительно позже установлено срока. Из-за этого образовалась кредиторская задолженность перед индивидуальным предпринимателем, который выполнил работу по замене окон. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии
Руководителя управления признали виновным по ч.1 ст.15.15.5 КоАП РФ (нарушение условий предоставления субсидий), уточняет ведомство. Штраф составил 10 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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