Выездная вакцинация пройдет в Ижевске в выходные

16 Нояб. 10:12 2019-11-16T10:12:26+03:00

Для жителей будут открыты два пункта

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Выездные пункты вакцинации будут работать в Ижевске в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

16 и 30 ноября с 11.00 до 15.00 прививку можно поставить в передвижном медицинском комплексе, который расположится между ГКБ № 2 и центральной площадью (за Доской почета). 17 и 23 ноября 2019 года с 10.00 до 13.00 прививки ставят в выездном пункте в Парке им. Кирова. При себе необходимо иметь паспорт и полис.

Также прививку против гриппа можно поставить бесплатно в поликлинике по месту прикрепления, уточняет ведомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU