Экс-руководителя «ДРЭУ» Ижевска осудили за присвоение около 1,5 млн рублей
В Ижевске осудили бывшего руководителя МУПов «КБЛР» и «ДРЭУ». В суде установили, что с мая 2010 года по июнь 2013 года и с февраля по май 2014 года он издавал незаконные приказы о начислении себе премии. В итоге мужчина присвоил себе более 1 миллиона 480 тысяч рублей.
В апелляционных жалобах сторона защиты просила отменить приговор как несоответствующий фактическим обстоятельствам уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Однако судебная коллегия приговор в части назначенного наказания не изменила.
Экс-руководителя указанных МУПов приговорили к 3,5 годам лишения свободны условно с испытательным сроком на 3 года. Также он должен будет вернуть более 1 миллиона 480 тысяч рублей причиненного ущерба.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- С 18 ноября в лесах Удмуртии начнется патрулирование.
- Автограф Михаила Калашникова продают в Ижевске за 100 тысяч рублей.
- В рамках инициативного бюджетирования в Ижевске открыли детскую площадку.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»