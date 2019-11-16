Экс-руководителя «ДРЭУ» Ижевска осудили за присвоение около 1,5 млн рублей

16 Нояб. 11:15 2019-11-16T11:15:54+03:00

Также его приговорили к 3,5 годам условно

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В Ижевске осудили бывшего руководителя МУПов «КБЛР» и «ДРЭУ». В суде установили, что с мая 2010 года по июнь 2013 года и с февраля по май 2014 года он издавал незаконные приказы о начислении себе премии. В итоге мужчина присвоил себе более 1 миллиона 480 тысяч рублей.

В апелляционных жалобах сторона защиты просила отменить приговор как несоответствующий фактическим обстоятельствам уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. Однако судебная коллегия приговор в части назначенного наказания не изменила.

Экс-руководителя указанных МУПов приговорили к 3,5 годам лишения свободны условно с испытательным сроком на 3 года. Также он должен будет вернуть более 1 миллиона 480 тысяч рублей причиненного ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU