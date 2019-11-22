2019-11-22T16:52:00+03:00
Общество

Как ижевчанам подготовиться к «эпохе Водолея»?

На вопросы отвечает астропсихолог Эльза Абзалова
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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22 ноября, в пятницу, в эфире на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) астропсихолог Эльза Абзалова. Она рассказала что такое «эпоха Водолея», как к ней подготовиться и дала полную характеристику знаку.

- Если кратко, то эта эпоха принесет выбор и перемены. Перемены могут пойти во благо или во вред, - поделилась Эльза.

А также она рассказала, когда наступит это время, и какому знаку зодиака будет сложнее всего.

Какие перемены несет "Эпоха Водолея" и как к ним подготовиться?

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Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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