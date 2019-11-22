Как ижевчанам подготовиться к «эпохе Водолея»?
22 ноября, в пятницу, в эфире на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) астропсихолог Эльза Абзалова. Она рассказала что такое «эпоха Водолея», как к ней подготовиться и дала полную характеристику знаку.
- Если кратко, то эта эпоха принесет выбор и перемены. Перемены могут пойти во благо или во вред, - поделилась Эльза.
А также она рассказала, когда наступит это время, и какому знаку зодиака будет сложнее всего.
Какие перемены несет "Эпоха Водолея" и как к ним подготовиться?
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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