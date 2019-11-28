ДНД «Дорожный патруль» из Ижевска получит субсидию более 400 тысяч рублей
ДНД «Дорожный патруль» выиграла в конкурсе на предоставление субсидий добровольным формированиям, участвующим в охране общественного порядка на территории Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба города.
- Дружинникам предоставят субсидию в размере 215 000 рублей из бюджета города и 196 147 рублей - из бюджета республики. Все выделенные средства будут направлены на страхование жизни городских дружинников, - сообщает пресс-служба.
Напомним, в прошлом году дружинники также выиграли конкурс и получили 800 тысяч рублей (подробности).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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