ДНД «Дорожный патруль» из Ижевска получит субсидию более 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-28T16:52:45+03:00

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ДНД «Дорожный патруль» выиграла в конкурсе на предоставление субсидий добровольным формированиям, участвующим в охране общественного порядка на территории Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба города.

- Дружинникам предоставят субсидию в размере 215 000 рублей из бюджета города и 196 147 рублей - из бюджета республики. Все выделенные средства будут направлены на страхование жизни городских дружинников, - сообщает пресс-служба.

Напомним, в прошлом году дружинники также выиграли конкурс и получили 800 тысяч рублей (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU