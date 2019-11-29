Житель Удмуртии обвиняется в сексуальном насилии в отношении 5-летней падчерицы
В Удмуртии осудили 25-летнего местного жителя за сексуальное насилие в отношении 5-летней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Установлено, что мужчина жил с женой и ее несовершеннолетними детьми, в том числе 5-летней дочерью. С июня по ноябрь 2018 года он оставался наедине с девочкой и совершал в отношении нее сексуальное насилие, - сообщает ведомство.
В рамках расследования уголовного дела проведены экспертизы, допрошены свидетели. Суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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