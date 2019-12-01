В Ижевске назвали дату монтажа новогоднего городка

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-01T10:17:35+03:00

Ижевчан просят воздержаться от заезда на нижнюю площадку Центральной площади

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2 декабря на Центральной площади Ижевска начнут устанавливать новогодний городок. Праздничное оформление будет на двух площадках - традиционно у здания Правительства и у круглого фонтана.

Завозить материалы и оборудование на нижнюю площадку начнут уже с понедельника. Поэтому автомобилистам рекомендуют воздержаться от заезда и парковки у зданий кинотеатра «Россия» и ДК «Ижсталь».

Кстати, при въезде на данную площадку установлен дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен».

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ИСТОЧНИК KP.RU