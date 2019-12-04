В ночь на 5 декабря на улице Горького в Ижевске проведут ремонт на дороге
В Ижевске на улице Горького проведут работы по устранению просадки дороги. Об этом сообщает пресс-служба города.
- Ремонт будет производиться с 21:00 4 декабря до 08:00 5 декабря. Просадка на дороге образовалась в результате размыва грунта из-за повреждения подземной теплосети. Сегодня ночью на этом участке специалистам предстоит вскрыть асфальт и уплотнить грунт над плитами перекрытия теплотрассы, - сообщает пресс-служба.
Движение транспорта будет ограничено частично. После проведения работ на участке уложат брусчатку, а весной восстановят асфальт. Также отмечается, что ДТП из-за просадки не зафиксировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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