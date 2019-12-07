2019-12-07T11:58:19+03:00
Общество

15 декабря в Ижевске откроется самый длинный бесплатный каток

Его протяженность составит 400 метров
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Евгений ПомеранцевФото: Евгений Померанцев
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В Ижевске 15 декабря откроется самый длинный бесплатный каток. Он расположится в парке имени Кирова. Об этом сообщается на сайте Удмуртия100.рф.

- Каток расположится как и в прошлом году на центральной аллее, его протяженность составит 400 метров. В день открытия с 10:00 всех гостей ждут конкурсы, призы, подарки, а также выступление юных фигуристов и мастер-классы, - говорится в сообщении.

Кстати, в этом году каток ждет несколько новшеств, подробнее читайте на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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