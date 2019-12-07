15 декабря в Ижевске откроется самый длинный бесплатный каток
В Ижевске 15 декабря откроется самый длинный бесплатный каток. Он расположится в парке имени Кирова. Об этом сообщается на сайте Удмуртия100.рф.
- Каток расположится как и в прошлом году на центральной аллее, его протяженность составит 400 метров. В день открытия с 10:00 всех гостей ждут конкурсы, призы, подарки, а также выступление юных фигуристов и мастер-классы, - говорится в сообщении.
Кстати, в этом году каток ждет несколько новшеств, подробнее читайте на сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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