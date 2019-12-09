К концу недели в Удмуртии похолодает
Декабрь в Удмуртии немного похож на март, синоптики обещают очередную волну похолодания. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
Похолодание начнется с четверга 12 декабря, температура к вечеру опустится до -10 градусов. Утром и днем -3…-8 градусов, пойдет снег. Ветер стихнет, на дорогах гололедица.
В пятницу, 13 декабря, днем температура составит −9…−8 градусов, ночью -12..-17 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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