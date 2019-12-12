2019-12-12T12:10:01+03:00
Происшествия

В ДТП с участием грузовика и легковушки погиб житель Удмуртии

ДТП произошло 11 декабря
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии на 24 км автодороги «Сарапул - Камбарка» Сарапульского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 49-летний водитель машины «Дэу Нексия» не справился с управлением, вылетел на «встречку», где врезался в грузовик «Скания» под управлением 46-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель легковушки скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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