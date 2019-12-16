Порыв водопровода произошел в центре Ижевска

СЕГОДНЯ 07:05 2019-12-16T07:16:00+03:00

Не так давно подобный случай произошел на ул. М. Горького: здесь прорвало теплотрассу Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

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На перекрестке ул. Пушкинской и 10 лет Октября произошел порыв водопровода. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Авария произошла в ночь с 15 на 16 декабря. Сейчас нет водоснабжения в пяти домах, детском саду и кафе. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

В 8:00 во дворе домов 6 и 8 по ул. 10 лет Октября установят емкость с питьевой водой. Автомобилистов предупреждают, что движение на участке может быть затруднено.

Напомним, не так давно произошел крупный порыв на теплотрассе на ул. М. Горького.

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ИСТОЧНИК KP.RU