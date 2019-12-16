Порыв водопровода произошел в центре Ижевска
На перекрестке ул. Пушкинской и 10 лет Октября произошел порыв водопровода. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.
Авария произошла в ночь с 15 на 16 декабря. Сейчас нет водоснабжения в пяти домах, детском саду и кафе. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
В 8:00 во дворе домов 6 и 8 по ул. 10 лет Октября установят емкость с питьевой водой. Автомобилистов предупреждают, что движение на участке может быть затруднено.
Напомним, не так давно произошел крупный порыв на теплотрассе на ул. М. Горького.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Семиклассника из Ижевска подозревают в краже денег
«Его отравили»: экстрасенсы с ТНТ разбирались, что произошло с умершим Децлом в Ижевске
Олимпийская чемпионка Алина Загитова: «Я продолжаю свой «фигурный» путь»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»