Новый дорожный знак появится на улице Карла Либкнехта в Ижевске
В Ижевске на улице Карла Либкнехта установят новый дорожный знак. Об этом сообщает пресс-служба города.
- В целях безопасности дорожного движения принято решение об установке знака «Место для разворота» по улице К. Либкнехта на пересечении с улицей Красноармейская, - говорится в постановлении администрации города.
Также на участке нанесут соответствующую разметку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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