Новый дорожный знак появится на улице Карла Либкнехта в Ижевске

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-28T14:11:14+03:00

Его установят в целях обеспечения безопасности движения

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В Ижевске на улице Карла Либкнехта установят новый дорожный знак. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В целях безопасности дорожного движения принято решение об установке знака «Место для разворота» по улице К. Либкнехта на пересечении с улицей Красноармейская, - говорится в постановлении администрации города.

Также на участке нанесут соответствующую разметку.

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ИСТОЧНИК KP.RU