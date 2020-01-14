На улице Пушкинская в Ижевске завершат работы на водопроводе к 15 января

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:57:10+03:00

В ночь с 13 на 14 января на участке произошел излив воды

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В Ижевске ремонтные работы на водопроводе на улице Пушкинская завершат к 10:00 15 января. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы, без отключения потребителей от водоснабжения. Дорожные службы устраняют последствия излива воды на тротуар и проезжую часть, - говорится в сообщении.

Напомним, излив произошел ночью с 13 на 14 января. По предварительной информации, произошло повреждение стального водопровода диаметром 500 мм.

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ИСТОЧНИК KP.RU