2020-01-16T15:34:57+03:00
Звезды

Подвели итоги конкурса на реконструкцию театра Короленко в Ижевске

Концепции лягут в основу реального проекта
Анастасия Захарова
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Накануне, 15 января, в Ижевске подвели итоги конкурса на лучший проект по реконструкции театра Короленко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Дмитрий Сурнин, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской республики.

-Перед ними была поставлена сложная задача: при сохранении фасада, архитектурно-планировочных решений, самой идеи, узнаваемости и колорита здания необходимо было увеличить объёмы, простыми словами – площадь, - написал министр.

Концепции победителей станут основой, когда будут разрабатывать проект реконструкции здания. Всего на конкурс представили 17 проектов из Ижевска, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Братска, Калининграда, Костромы, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Воронежа. Среди предложений участников - надстроить дополнительные этажи или поставить рядом отдельные здания. Первое место в конкурсе заняло архитектурное бюро «CUBICA» из Ижевска.

Напомним, здание признали аварийным. Поэтому его предлагали снести, а на его месте построить новое. В будущем на месте театра им. Короленко планируют разместить центр удмуртской культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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