Башня Ижмаша, дом Лятушевича и театр Короленко: что будет с архитектурными памятниками Ижевска?

В ближайшее время некоторые архитектурные памятники Ижевска ждет преображение или кардинальное изменение. «Комсомолка» выяснила, какая судьба ждет башню старого корпуса оружейного завода, дом Лятушевича, театр Короленко и национальную библиотеку.

100 ЛЕТ – НЕ ПРИГОВОР

Фото: Архив

101 год назад была открыта Центральная библиотека Ижевска, которая располагается на улице Советской. Почётный возраст сказался и на состоянии здания – оно требует срочного ремонта. Известно, что он начнется примерно в 20 числах мая. На реконструкцию здания выделили 482 млн рублей. Отметим, что 81% работ оплачивает федеральный бюджет, 19% региональный.

Проект реконструкции

За эти средства проведут монтаж технологического и инженерного оборудования, благоустройство и озеленение территории, проведут демонтажные работы и усилят конструкцию.

По планам реконструкцию завершат в 2021 году.

СГОРЕВШАЯ ИСТОРИЯ

Фото: Архив

Особенное внимание жителей было приковано к старому корпусу оружейного завода после событий 3 июня 2018 года. Тогда на башне произошел пожар и обрушился шпиль. После этого стали прорабатывать варианты, как спасти здание.

Пока известно, что башню передали из федеральной собственности в республиканскую. И необходимо делать экспертизу, которая покажет истинное состояние объекта. На это необходимо найти 12 миллионов рублей. А дальше будет понятно – что делать с историческим памятником.

ТЕРЯЕМ ЗДАНИЕ

Фото: Диля Ахмадишина

Есть объект, которого Ижевск лишится в ближайшее время. Это здание театра Короленко, которое стоит на улице Карла Маркса. Из-за состояния здания было решено его снести. Так как на ремонт необходимо больше 400 миллионов рублей. Уже в новом здании откроется Центр культуры имени Короленко.

- В здании нового центра культуры поселят различные творческие площадки, репетиционные залы, студию звукозаписи и зрительный зал на 300 мест с кинооборудованием. Стоит отметить, стиль старого здания частично сохранится, - заявил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

Фото: Архив

Небольшой, но очень красивый дом находится на улице Вадима Сивкова. Это дом Лятушевича. Уже много лет он пустует. В 2018 году у него появился собственник – Национальная библиотека. И ремонт в этих стенах начнется в 20-х числах мая. Как сообщил министр культуры региона, после ремонта там откроется литературный музей.

Фото: Архив

-Лятушевич был просвещенцем и литератором. У нас нет подобных заведений, а они очень востребованы. У нас много достойных писателей: Флор Васильев, Поскребышев, Красильников… Один кабинет в доме Лятушевича мы предусматриваем под архив. Рукописи лежат у родственников и детей писателей, но они должны храниться системно для следующих поколений, - сказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

Министр заверил, что концепцию будут рассматривать с союзом писателей, учеными, Национальной библиотекой и общественниками.

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