Улицу Милиционную перекроют в Ижевске
В Ижевске 17 января участок улицы Милиционной перекроют. Об этом сообщает пресс-служба города.
- 17 января с 10:00 до 16:00 будет перекрыта улица Милиционная на участке: от улицы Бородина до Дворца пионеров. В связи с проведением строительных работ, - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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