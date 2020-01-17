Улицу Милиционную перекроют в Ижевске

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:19:02+03:00

На участке будут проводиться строительные работы

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В Ижевске 17 января участок улицы Милиционной перекроют. Об этом сообщает пресс-служба города.

- 17 января с 10:00 до 16:00 будет перекрыта улица Милиционная на участке: от улицы Бородина до Дворца пионеров. В связи с проведением строительных работ, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU