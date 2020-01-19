У жителя Санкт-Петербурга похитили деньги во время пребывания в Удмуртии
Более 381 тысячи рублей украли с банковского счета 30-летнего жителя Санкт-Петербурга во время его пребывания в Глазове. Со слов потерпевшего, ему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником службы безопасности одного из банков. Женщина сообщила, что с его банковского счета совершается подозрительный перевод денег. Чтобы предотвратить эту и последующие незаконные транзакции, нужно совершить ряд операций.
- Потерпевший выполнил указанные требования, после чего с его банковского счета было похищено более 381 000 рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
По факту кражи с банковского счета возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские проводят мероприятия, направленные на раскрытие преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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