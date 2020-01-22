Мужчину из Удмуртии осудили за развращение детей
В Удмуртии осудили мужчину, который обвинялся в развращении малолетних девочек и распространении порнографии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что житель села Малая Пурга в течение 2017-2018 годов в интернете нашел 18 девочек в возрасте от 11 до 16 лет и вел с ними интимную переписку. Также склонял их к действиям сексуального характера и отправлял видеоролики порнографического содержания, - сообщает пресс-служба.
Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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