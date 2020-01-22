Мужчину из Удмуртии осудили за развращение детей

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:41:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии осудили мужчину, который обвинялся в развращении малолетних девочек и распространении порнографии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что житель села Малая Пурга в течение 2017-2018 годов в интернете нашел 18 девочек в возрасте от 11 до 16 лет и вел с ними интимную переписку. Также склонял их к действиям сексуального характера и отправлял видеоролики порнографического содержания, - сообщает пресс-служба.

Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- И вот опять... У пенсионера из Ижевска похитили крупную сумму.

- Двое подростков из Удмуртии спасли утопающего первоклашку.

- В Удмуртии создадут госкомитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

ИСТОЧНИК KP.RU