2020-01-22T11:41:35+03:00
Происшествия

Мужчину из Удмуртии осудили за развращение детей

Он распространял порнографию в соцсетях
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии осудили мужчину, который обвинялся в развращении малолетних девочек и распространении порнографии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что житель села Малая Пурга в течение 2017-2018 годов в интернете нашел 18 девочек в возрасте от 11 до 16 лет и вел с ними интимную переписку. Также склонял их к действиям сексуального характера и отправлял видеоролики порнографического содержания, - сообщает пресс-служба.

Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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