Жители Удмуртии смогут узнать о своих предках онлайн
В Удмуртии реализуют проект «Доступная генеалогия». До конца 2021 года в интернете выложат отсканированные архивные источники, которые позволят узнать историю своего рода за несколько веков и получить документальное подтверждение об этом.
- К дню государственности будут оцифрованы и доступы для самостоятельных генеалогических исследований метрические книги приходов православных церквей XVIII – начала XX веков, находившихся в городах, селах, деревнях Вятской и Пермской губерний, - сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.
Для этого в читальных залах государственных архивов Удмуртии организуют 30 рабочих мест.
К концу реализации проекта также появятся документы Всеобщей переписи населения России 1897 года, исповедные росписи и ревизские сказки. С ними можно будет ознакомиться через «Виртуальный читальный зал».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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