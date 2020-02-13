Безопасность теплосетей в подвальных помещениях проверяют в Ижевске

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:09:08+03:00

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В Ижевске специалисты ООО «УКС» проверяют безопасность теплосетей в подвальных помещениях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

- Особое внимание - адресам, где в охранных зонах транзитных трасс размещены магазины, офисы, различные организации с постоянным пребыванием людей. В общей сложности в Ижевске выявлено более 40 объектов, - сообщает пресс-служба.

Обследования пройдут в срок до 20 февраля. По итогам будут приняты меры по устранению дефектов, если они будут обнаружены. Также энергетики направят в адрес собственников помещений письменные требования об устранении нарушений и норм безопасности на объектах с пребыванием людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU