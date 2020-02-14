4-летняя девочка и 60-летний мужчина погибли в ДТП в Удмуртии

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:41:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии 14 февраля, на 145 километре автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 60-летний водитель машины «Дэу Нексия», двигаясь в автоколонне, не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в грузовик «Ман», под управлением 47-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель «легковушки» и 4-летняя девочка погибли на месте происшествия. По данному факту ведется расследование.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 29 неоплаченных штрафа имеет житель Удмуртии! Судебным приставам пришлось идти на крайние меры.

- Ижевчанин сделал предложение любимой на вершине горы Ай-Петри!

«Комсомолка» собрала романтические истории знакомства и предложений жителей города.

- Оказывается, ижевчане одни из самых романтичных людей. Интерес к подаркам для второй половины в Ижевске по сравнению с январем увеличился в 4 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU