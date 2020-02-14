4-летняя девочка и 60-летний мужчина погибли в ДТП в Удмуртии
В Удмуртии 14 февраля, на 145 километре автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 60-летний водитель машины «Дэу Нексия», двигаясь в автоколонне, не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в грузовик «Ман», под управлением 47-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель «легковушки» и 4-летняя девочка погибли на месте происшествия. По данному факту ведется расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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