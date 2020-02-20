Три лицея Ижевска передадут в собственность республики
На очередной сессии Гордумы в Ижевске депутаты приняли решение безвозмездно передать в собственность Удмуртии три лицея - №№14, 29 и 41. Инициативу поддержали 27 депутатов, двое выступили против.
Также планируется передать в собственность республики 11 школ для учащихся с ограниченными возможностями. Такое решение было принято в рамках исполнения указа президента России о создании в городах страны базовых школ РАН. Эти школы ориентированы на выявление и обучение талантливых детей и развития их в области науки и технологий.
Школы -интернаты №13 и №15, школы №39, №4, №256, №101, №23, №47, №79, №92, №75 будут передавать в собственность республике в соответствии с графиком.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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