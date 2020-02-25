2020-02-25T06:30:33+03:00
Общество

Житель Ижевска оплатил штраф ради путешествия

Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
Анастасия Захарова
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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Ижевчанин заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей, чтобы ему позволили выехать за границу. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

Штраф на ижевчанина наложили по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Однако должник не оплатил штраф в срок, и в отношении него возбудили исполнительное производство. Судебные приставы вынесли ограничение в праве на выезд за границу. Однако должник запланировал поездку за рубеж. Поэтому ему пришлось оплатить штраф, а еще - 2100 рублей в качестве исполнительского сбора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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