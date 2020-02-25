Светофор на одном из перекрестков Ижевска отключат на два дня

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:26:15+03:00

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В Ижевске на перекрестке улиц К. Маркса – пер. Октябрьский отключат светофор на два дня. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Светофор отключат 27 и 28 февраля с 09:30 до 12:30 в связи с проведением ремонтных работ, - сообщает пресс-служба.

Фото: Яндекс карты

Напомним, ранее светофор ремонтировали на перекрестке улиц Советская-Коммунаров в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU