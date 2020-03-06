30 млн рублей в 2020 году заложили в бюджете Ижевска на ремонт «ливневок»

6 Март 2020 2020-03-06T06:16:17+03:00

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В бюджете Ижевска на 2020 год заложено 30 млн рублей на ремонт «ливневок». Об этом журналистам рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

- Речь сейчас идет только о ремонте, без строительства новых ливневок. На сегодняшний день в Ижевске существует 37 критичных участков, восстановление и ремонт которых требует порядка 120 млн руб. На 2020 год в бюджете на эти цели запланировали только 30 млн рублей, - отметил Олег Николаевич.

На ремонт из городского бюджета в 2019 году было направлено 9,9 млн рублей. Их протяженность составила около километра (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU