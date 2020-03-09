Три человека погибли в пожаре в Удмуртии

9 Март 2020 2020-03-09T09:32:28+03:00

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Еще один пожар произошел в Удмуртии. На этот раз трагедия случилась в Воткинском районе. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Удмуртии.

Пожар произошел в ночь с 8 на 9 марта на садовом массиве, в одном из деревянных домов. В огне погибли двое взрослых и один ребенок.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Одна из версий пожара - короткое замыкание из-за неисправности электрооборудования. Но следователи проверят и другие версии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, накануне в пожаре погибли три человека в Игринском районе. Еще восемь пострадавших доставили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU