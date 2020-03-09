2020-03-09T09:32:28+03:00
Происшествия

Три человека погибли в пожаре в Удмуртии

Среди них один ребенок
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: СУ СК России по УдмуртииФото: СУ СК России по Удмуртии
Изменить размер текста:

Еще один пожар произошел в Удмуртии. На этот раз трагедия случилась в Воткинском районе. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Удмуртии.

Пожар произошел в ночь с 8 на 9 марта на садовом массиве, в одном из деревянных домов. В огне погибли двое взрослых и один ребенок.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Одна из версий пожара - короткое замыкание из-за неисправности электрооборудования. Но следователи проверят и другие версии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, накануне в пожаре погибли три человека в Игринском районе. Еще восемь пострадавших доставили в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Поругался с женой и поджег квартиру»: очевидцы рассказали подробности пожара в жилом доме поселка Удмуртии

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Класс благородных девиц откроется в Ижевске

Заблудившихся школьников-лыжников спасли в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три человека погибли в пожаре в Удмуртии
Класс благородных девиц откроется в Ижевске
Двое пострадавших при пожаре в Удмуртии находятся в реанимации
В ижевской спортшколе олимпийского резерва «Зенит» сменили директора
Заблудившихся школьников-лыжников спасли в Удмуртии
Продолжается регистрация малышей на ижевский забег в ползунках
Количество жертв после пожара в жилом доме Удмуртии выросло до трех человек
Ребенок погиб в пожаре в жилом доме в поселке Удмуртии
Долгострой на улице Петрова в Ижевске начали достраивать
О закрепленных в Конституции семейных ценностях напомнил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов
Почти в 2 раза выросла заболеваемость мышиной лихорадкой в Удмуртии
Белую медведицу Аврору привезли в ижевский зоопарк
Студентка из Удмуртии победила во всероссийском конкурсе студенческих работ
День открытых дверей пройдет в поликлинике онкологического диспансера в Ижевске
Погода в Ижевске в выходные: тепло и пасмурно