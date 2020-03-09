2020-03-09T07:59:55+03:00
Происшествия

Двое пострадавших при пожаре в Удмуртии находятся в реанимации

Самых тяжелых пациентов доставили в больницу с помощью санавиации
Анастасия Захарова
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Фото: пресс-служба главы и правительства республикиФото: пресс-служба главы и правительства республики
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Восемь человек, пострадавших при пожаре дома в Игре, доставили в 1 РКБ в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Самых тяжелых пациентов доставили в больницу с помощью санавиации. Два человека лежат в реанимации. Один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, пять - в удовлетворительном. Среди пострадавших трое детей, их состояние удовлетворительное.

Сегодня на место происшествия отправится организация, чтобы провести техническую экспертизу. Специальная комиссия обследует квартиры уцелевшего подъезда, чтобы проверить, можно ли в дальнейшем проживать в доме.

Напомним, о пожаре в Игре стало известно 8 марта. В огне погибли три человека, в том числе 7-летний ребенок. Нам удалось пообщаться с очевидцами происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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