Двое пострадавших при пожаре в Удмуртии находятся в реанимации
Восемь человек, пострадавших при пожаре дома в Игре, доставили в 1 РКБ в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Самых тяжелых пациентов доставили в больницу с помощью санавиации. Два человека лежат в реанимации. Один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, пять - в удовлетворительном. Среди пострадавших трое детей, их состояние удовлетворительное.
Сегодня на место происшествия отправится организация, чтобы провести техническую экспертизу. Специальная комиссия обследует квартиры уцелевшего подъезда, чтобы проверить, можно ли в дальнейшем проживать в доме.
Напомним, о пожаре в Игре стало известно 8 марта. В огне погибли три человека, в том числе 7-летний ребенок. Нам удалось пообщаться с очевидцами происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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