Более 50 ДТП с участием пешеходов произошло в Ижевске с начала 2020 года
С начала 2020 года в Ижевске произошло 51 ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу.
- В дорожных авариях погибли два человека и 51 получили травмы различной тяжести. При этом каждое второе ДТП произошло на пешеходных переходах, - сообщает ведомство.
Также отмечается, что треть ДТП произошли по невнимательности пешеходов.
Отдел ГИБДД УМВД России по Ижевску напоминает пешеходам, что перед тем, как переходить дорогу, нужно убедиться в своей безопасности – остановиться, посмотреть по сторонам, дождаться, чтобы все машины остановились перед пешеходным переходом, только потом переходить. Перед началом движения необходимо снять капюшон, вынуть наушники и обратить пристальное внимание на дорожную обстановку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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