2020-03-13T11:27:10+03:00
Общество

Более 50 ДТП с участием пешеходов произошло в Ижевске с начала 2020 года

В них погибли два человека
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Фото: АрхивФото: Архив
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С начала 2020 года в Ижевске произошло 51 ДТП с участием пешеходов. Об этом сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу.

- В дорожных авариях погибли два человека и 51 получили травмы различной тяжести. При этом каждое второе ДТП произошло на пешеходных переходах, - сообщает ведомство.

Также отмечается, что треть ДТП произошли по невнимательности пешеходов.

Отдел ГИБДД УМВД России по Ижевску напоминает пешеходам, что перед тем, как переходить дорогу, нужно убедиться в своей безопасности – остановиться, посмотреть по сторонам, дождаться, чтобы все машины остановились перед пешеходным переходом, только потом переходить. Перед началом движения необходимо снять капюшон, вынуть наушники и обратить пристальное внимание на дорожную обстановку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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