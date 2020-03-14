Низководный мост затопило в Удмуртии
В Вавожском районе (Удмуртия) затопило низководный мост через реку Вала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
- Угрозы подтопления населенного пункта нет. На данный момент движение по мосту запрещено. Машины с повышенной проходимостью могут объезжать к деревне Гуляево через с. Вавож- с. Ньюрдон-Котья – д. Лыстем-с.Какмож-д.Нижний Юсь – Гуляевская ж/д площадка – д. Гуляево (протяженность объезда 37км), - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
Напомним, жилой дом подтопило в Воткинске из-за неочищенной ливневки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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