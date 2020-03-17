Международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой отменили в Ижевске из-за короновируса
Международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой отменили из-за коронавируса. Об этом сообщается на странице «Калашников Спорт».
- В связи с приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) III Международный лыжный марафон им. Г.А. Кулаковой 21 марта не состоится. О дальнейшей судьбе марафона и оплаченных слотов мы сообщим позже, - говорится в сообщении.
Напомним, что 16 марта на аппаратном совещании министр здравоохранения Удмуртии рассказал о ситуации заболевания коронавирусом в республике.
ЧТО ЕЩЕ ОТМЕНИЛИ:
- Вузы Ижевска временно перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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