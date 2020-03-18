Ижевчанин задержан за совершение тяжкого преступления
В Ижевске полицейские задержали местного жителя, который подозревается в умышленном причинении вреда здоровью неизвестному. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- В больницу города поступил 45-летний пьяный мужчина с многочисленными колото-резанными ранами. Врачам он пояснил, что выпивал со своим знакомым. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил его ножом. После чего скрылся, - сообщает пресс-служба.
Подозреваемый был установлен и задержан, на данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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