Ижевчанин задержан за совершение тяжкого преступления

18 Март 2020 2020-03-18T12:52:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске полицейские задержали местного жителя, который подозревается в умышленном причинении вреда здоровью неизвестному. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В больницу города поступил 45-летний пьяный мужчина с многочисленными колото-резанными ранами. Врачам он пояснил, что выпивал со своим знакомым. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый несколько раз ударил его ножом. После чего скрылся, - сообщает пресс-служба.

Подозреваемый был установлен и задержан, на данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Режим повышенной готовности в Удмуртии: что это такое и как он будет действовать в республике.

- На что только не пойдешь ради того, чтобы твой ребенок пошел в "нужную" школу... Даже на преступление.

- В ДТП в Ижевске пострадали пенсионерка и 8-летний ребенок. Что произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU