2020-03-22T09:45:36+03:00
Общество

10-классница из Удмуртии победила в финале Всероссийской олимпиады школьников

Олимпиада стартовала еще в ноябре 2019 года и проходила в два этапа
Наталья Сорокина
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Москве завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум».

Удмуртию в финале представляли две школьницы: десятиклассница Балезинской школы Алины Мусалимовой и девятиклассница из Ижевска Ксении Ереминой. Конкуренцию им составили 127 учеников 9-х – 11-х классов более чем из половины российских регионов.

- В первый день олимпиады участники выполняли тестовые задания из истории избирательного права России и современного законодательства о выборах и референдумах. Второй тур представлял собой аналог телевизионной игры «Умники и умницы», - сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.

По итогам финала победителем из Удмуртии стала 10-классница Балезинской школы Алина Мусалимова.

Победители и призеры финала смогут принять участие в одной из смен «Артека», а в следующем году сразу попасть на заключительный этап олимпиады.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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