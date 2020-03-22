10-классница из Удмуртии победила в финале Всероссийской олимпиады школьников
В Москве завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум».
Удмуртию в финале представляли две школьницы: десятиклассница Балезинской школы Алины Мусалимовой и девятиклассница из Ижевска Ксении Ереминой. Конкуренцию им составили 127 учеников 9-х – 11-х классов более чем из половины российских регионов.
- В первый день олимпиады участники выполняли тестовые задания из истории избирательного права России и современного законодательства о выборах и референдумах. Второй тур представлял собой аналог телевизионной игры «Умники и умницы», - сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.
По итогам финала победителем из Удмуртии стала 10-классница Балезинской школы Алина Мусалимова.
Победители и призеры финала смогут принять участие в одной из смен «Артека», а в следующем году сразу попасть на заключительный этап олимпиады.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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